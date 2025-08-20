あの男がまた海外のポーカー会場に現れたーー。

《スペイン・バルセロナで開催中の「EPT Barcelona」にKei Tanakaさんが出場中》

8月19日、ポーカーマガジン「LightTHREE」の公式Xに、俳優の田中圭がスペイン・バルセロナでポーカーをプレイする写真が掲載された。ウェーブのかかった茶髪にサングラス姿は、かつての黒髪ヘアの田中とは雰囲気がまったく異なるものだ。

「同大会は『European Poker Tour』と呼ばれるもので、世界3大ポーカー大会のひとつです。田中さんは参加費約29万円の『1,650 PokerStars Open Main Event』に出場中。総額賞金はなんと約8000万円です。

世界中の猛者が集うなか、田中さんはDay1Bを2位で通過しました。Day2は22日におこなわれる予定です」（芸能記者）

大会を主催する「Poker Stars」の公式サイトには、たしかに “Kei Tanaka” の文字が2番めに記載されている。さらに、同大会については

《EPT バルセロナの魅力はポーカーだけじゃありません。この美しいカタルーニャ州都にはフェルトの外にも新しい発見がいっぱい。テーブル上でもテーブル外でも退屈することはありません》

と、参加者たちが十分に羽を伸ばせるような別荘や船上クルーズが完備され、まさにバカンス状態だと謳っている。永野芽郁との衝撃的な不倫報道後、イメチェン姿ではるか遠く離れたバルセロナで発見された田中。X上では、こんな意見が飛び交っていた。

《自分が知ってる田中圭とイメージが違いすぎて。俳優辞めてプロポーカーに転職すか？》

《田中圭いいねw芸能引退してポーカープロの路線いってほしい》

《田中圭さん、今度はバルセロナで見つかる。 EPTはレベル高いから、本物》

本業の俳優より、プロのポーカープレイヤーを推す声が聞こえてきたのだ。

「田中さんは1カ月ほど前、世界一のポーカープレイヤーを決める大会『WSOP』に約14万円の参加費を払って『$1,000 Super Turbo』部門にエントリーすると、なんと3位に入賞して約1700万円の賞金を手にしました。図らずもポーカープレイヤーとして世界大会に名を刻む功績を残したのです。

今回の成績を見ても、世界に通用する腕前と言えるでしょう。不倫報道をきっかけに、決まっていた映画を事務所からの申し出で降板していますし、しばらくは映画の出演依頼も断るスタンスのようです。

このまま俳優の仕事がない日々が続けば、ポーカーで生計を立てる選択肢もあるでしょうね」（同）

田中の “転職” に家族はなにを思うのだろうか……。