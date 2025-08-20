8月17日、浜辺美波の最新写真集『25（ニジュウゴ）』（講談社）の公式Instagramが更新され、浜辺の“攻めた”写真が公開された。この投稿からキャラ変の気配が漂っているようだ。

2025年で浜辺が25歳になることを記念し、8月23日に写真集が発売される。写真集のInstagramアカウントでは、1日おきに浜辺の告知とともに写真が投稿され、ファンからも好評だ。

とくに注目を集めた投稿は、《今日は、赤いもはもはニットでお届け。写真集発売まで、あと5日》という文言に、へそ出しルックの浜辺の写真が添えられたものだ。“へそ全開”で浜辺の引き締まったウエストが際立つこの投稿に関して、Xでは

《へそ出し可愛すぎる。。。》

《浜辺美波へそやっと出した！かわい！》

《キミスイを観て以降、ずっと浜辺美波のおへそを一番に追い求めてきた》

など、歓喜する声があふれている。彼女の“露出度高め”なファッションは新たな挑戦と言えるかもしれない。

「2021年に20歳を記念した写真集『20（ニジュウ）』（講談社）も発売した浜辺さんですが、これまで公の場で肌を露出することが少なかったのです。世間での“清楚イメージ”も強いため、事務所のブランディングで過度に身体を見せなかったのかもしれません。だからこそ、今回のへそを出した服装を意外に感じる人も後を絶ちません」（芸能記者）

さらに浜辺は、7月16日の「女性セブンプラス」で「King ＆ Prince」の永瀬廉との交際が報じられ、衝撃を与えた。

「ブレイクを果たした2010年代は、メディアでの『友達がいない』『家から出たくない』といった発言が目立ったことから、彼女の清楚なイメージは強固になっていきました。人気アイドルの永瀬さんとの関係が取りざたされたことで、これまでのイメージとのギャップに驚く人は多いはずです」（前出・芸能記者）

ただ、熱愛報道前から、浜辺には“キャラ変”の気配も見られたという。前出の芸能記者は、こう説明する。

「ここ数年、浜辺さんは、芸能界で仲のいい人を聞かれると、橋本環奈さんや池田エライザさんらの名前をあげるように、交友関係を広げていました。また、2024年1月のバラエティ番組『行列のできる相談所』（日本テレビ系）に出演した際は、ひとり居酒屋やひとり焼肉に行ったエピソードを披露し、かつてのインドアな印象から変わりつつあったのです。つまり、清楚なイメージから脱却するような気配があったといえなくもありません。今回の“へそ出し”姿も好評ですし、熱愛報道を逆手に新たな路線に進んでも、支持者は多いでしょう」

浜辺のバースデーは8月29日。二十代後半、どんな新たな側面を見せてくれるのか──。