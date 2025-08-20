※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫が同僚・芹との関係で妻との離婚危機に陥り、自らの軽率な行動を反省します。妻は離婚を一時保留にしますが、それは芹への怒りと意地からで、夫を許したわけではありません。信頼を取り戻すため、夫は芹に私的な連絡はもうとらないと伝えますが、芹は何か誤解している様子。やがて夫に食事へ誘われた芹の前に、妻が姿を現します。ただの同期だと主張する芹に対し、妻は冷静に2人のやりとりを振り返り、「誰が見ても普通の同僚ではない」と反論。普通よりは仲が良いけれど、だからといって裏切っていると思われるのは心外だと不敵に笑う芹に対し、妻は「夫は裏切ってはいない」ときっぱりと言い切るのでした。



■妻の思いを聞いて焦り出した芹は…

■別れるつもりはない！これ以上夫に近づくなら…■妻から釘を刺された芹は顔を引きつらせ…どうにかして夫婦を離婚させ、草太と一緒になろうと画策してきた芹。しかし彼女は、これまでの行動を棚に上げ、自分が疑われているにもかかわらず、「夫婦は信頼関係が大切だ」と平然と口にするのでした。それを受け、妻は「私たちは別れません」ときっぱりと言い切り、「これ以上疑わしい行動をとるようなら、会社に報告します」と釘を刺します。思わぬ強い姿勢に、芹は声を震わせながら「それは大げさ。私は男女関係なく接しているだけ」と必死に弁解。そんな中、妻のもとに一本の着信が入り、彼女はその場を一旦離れることになりましたが…。(スズ)