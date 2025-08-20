◇MLB オリオールズ4―3レッドソックス(日本時間20日、フェンウェイ・パーク)

オリオールズの菅野智之投手がレッドソックス戦に先発。5回1失点(自責点0)と好投し、勝利投手の権利を持って降板したものの、9回に味方が同点に追いつかれたことで11勝目はお預けとなりました。

初回、2アウト1塁の場面で4番トレバー・ストーリー選手にレフト前ヒットを浴び、1、2塁のピンチを迎えた菅野投手。ここで『5番・レフト』で出場していた吉田正尚選手とのメジャー初対決を迎えます。

吉田選手に対して、直球とスプリットでストライクを先行した菅野投手。カウント2―2からの6球目、外角低めに落ちる88.1マイル(約142キロ)のスプリットで空振り三振を奪い、ピンチを無失点で切り抜けました。

2度目の対戦は1点ビハインドで迎えた4回。イニング先頭の吉田選手に対して初球から2球連続でボールとなったものの、外角いっぱいのスプリットでストライクを奪うと、シンカー、スイーパー、ストレートでファウルを奪います。最後はカウント2―2からの7球目、内角低めの81.2マイル(約131キロ)のスイーパーで2打席連続の空振り三振に抑えました。

この日の唯一の失点は、3回2アウト2、3塁の場面。ストーリー選手の打席中に2度プレートを外した菅野投手は、3塁走者に3度目のけん制をしようとしたものの、成功せず。3度目のけん制でアウトにできなかったことでボークとなり、先制点を許しました。

その後の4回と5回は無失点に抑えた菅野投手。この日は5回85球を投げて被安打5、奪三振3、無四球、1失点と好投し、防御率は3.97を記録しています。

オリオールズ打線は5回に3点を奪って逆転に成功。勝利投手の権利を持って降板した菅野投手でしたが、9回に5番手のヤラミル・ヒラルド投手が3―3の同点に追いつかれ、今季11勝目とはならず。チームは延長11回に1点を奪って勝利し、3カード連続の勝ち越しを決めています。