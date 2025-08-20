Image: LADAS

雨の日の運転中、ワイパーを使っても前が見えにくい原因は、ガラスに蓄積した水アカや油膜。適切に油膜除去やガラスコーティングで良好な視界は確保しておきたいですが面倒な作業は避けたいなのが難点ですよね……。

そんな悩みを解決する簡易クリーナーやコーティングも多数ありますが、今回はご紹介するのはスプレーして拭くだけの3分施工でしっかり撥水に自信アリな「LADASクリアコート」という製品。

簡単施工ながらクリアな視界確保と汚れの固着も防いでくれるとのことですので、さっそく詳しく見ていきましょう！

高い撥水力が手軽に実現

Image: LADAS

百聞は一見にしかずということで「LADAS クリアコート」で実現できる撥水性能がこちら。未施工部分は水膜がベタっと残っていますが、施工済みの下半分はキレイに水を弾いています。

配合されているセラミック成分によりガラス面の凹凸が平らになることで摩擦が無いような水弾きを実現できるそう。また副次的な効果としてワイパーもスムーズに動くので、ビビり音が出ている場合にも有効だそうですよ。

Image: LADAS

サイドガラスもご覧のとおり。運転席のサイドが水滴だらけだとミラーや歩行者も見にくくなるので、全窓キレイにしておきたいですね！

手軽に施工できるのが助かる

Image: LADAS

「LADAS クリアコート」は施工も手軽なのがポイント。洗車でキレイにしたあとに塗布し2分〜3分ほど放置した後、マイクロファイバータオルで拭き取るだけ。

成分の定着に12時間は水に濡らすとダメとのことなので、保管場所が雨に濡れる場合は天気予報にご注意を。

自宅の窓や鏡もスッキリ

Image: LADAS

「LADASクリアコート」は自動車だけなく自宅の窓やお風呂のガラスにも利用可能。どちらも水アカやホコリで汚れがちなのでコーティングをしておくと毎回のお掃除もラクになりそうですね！

Image: LADAS

セール価格では1本が4,760円〜（税・送料込み）で窓ガラス50枚分。自動車1台で換算すると10回は使える計算です。

自宅でも使えばコスパも悪くなさそうなので、気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください！

