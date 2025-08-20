たけし軍団メンバーでタレントのグレート義太夫さんが、ブログで治療に忙しい日々を連投しています。



【写真を見る】【 グレート義太夫 】「しこたま痛い」手術が終了 “退院したらそのまま透析” 多忙な治療の日々を明かす





義太夫さんは18日に「収監…。」と題して「心電図モニター装着(泣)」と写真を投稿。手術を受けるために入院したことを報告しました。



19日には「無事終了…。」と題して、手術の推移について綴っています。「14:00 車椅子でお迎え。手術用T字帯を履き、手術室へ。」「14:20手術開始。」「腕からカテーテルを入れて、鎖骨下の静脈をバルーンで拡張。」「慣れているとは言え、コレがしこたま痛い」と、そう簡単には慣れなさそうな手術の模様を簡潔に描写。









それも今回は「2年連続で。」とのことで「何度かバルーンを膨らませて、様子を見た結果、足からのカテーテルは免除」「手術時間、約2時間。足からのカテーテルが免除になって、短くて済みました。」と報告。文章の安堵感に比して、写真では眉間を寄せて辛そうな表情を投稿しています。









義太夫さんは「明日退院したら、そのまま透析…。忙しい身である(笑)」と投稿。さらにきょう20日には「退院準備…。」として点滴が外され、心電図モニターを残すのみの写真を投稿しています。

義太夫さんは昨年9月2日のブログ投稿で、その前月23日に心筋梗塞で倒れ、10時間にも及ぶ手術を受けていたことを明かしていました。

【担当：芸能情報ステーション】