3万円じゃないよ3,000円。桁間違いじゃないのよ。

今やスマホだけでなく、手元でも情報や健康をチェックする時代。日常生活のサポートや、運動のお供としてスマートウォッチやより軽量なスマートバンドも使っている人多くなっていますよね。

そしていつの間にか、身近な価格の製品も増えていました。

たとえばシャオミの「Xiaomi Band 9 Active」。なんと3,000円でお釣りが来るという、初めてのスマートバンド体験によさそうなモデル。

新色のグリーン・パープルは2,980円。発送時期は2〜4ヶ月以内とちょっと遅れます。

でも、既存色のベージュホワイトやブラック、ピンクは在庫ありでしかも2,900円なので、こっちを狙うのがジャスティスかもしれませんねー。

価格は安くても機能は多い

こんな子供のおもちゃみたいな値段だと、まともに使えないのでは？

みたいな不安もあると思いますが、確実にお値段以上の機能は備わっています。ざっと特徴を紹介しますと…

・画面は1.47インチ ・9.99mmのスリムボディ、重量は16.5g（本体のみ）と軽量 ・スマホの通知をお知らせ ・50種類のスポーツモードに対応 ・5ATMの防水規格に対応で水泳時も装着OK ・終日の心拍追跡や、睡眠分析対応 ・血中酸素モニタリング機能搭載 ・しかもバッテリーは最大18日持つ

…コレで十分なのでは？

センサーの精度に関しては比較していないのでなんとも言えませんが、バッテリー持ちがいいのは正義。

日常使いや競技シーンではないかぎり、この値段でこれだけの機能があれば多くの人は十分便利になるんじゃないかな？ って思うんだ。

