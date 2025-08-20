未知の神話世界が待つオープンワールドサバイバル！ 『山外山（ヤマソト）』がワールドワイド発売決定
オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『山外山（ヤマソト）（※海外版タイトル『Of Peaks and Tides』）』が、PC（Steam）向けに発売決定。配信地域はワールドワイドで、配信予定日と価格は未定となっている。
東方古代神話を融合！ オープンワールド・サバイバルクラフトゲーム『山外山』
『山外山』は、東方古代神話を融合させたオープンワールド・サバイバルクラフトゲーム。プレイヤーは混沌に沈んだ世界に存在する、大陸の奥深くで目を覚ます。かつて人々は神々の庇護のもと繁栄を極めたが、神と人の戦いが勃発し、文明の輝きは失われることとなった。
本作の舞台となる世界は精緻な物理演算によって、すべてがインタラクト可能となっている。それだけでなく季節は移ろい、天災や自然の力がプレイヤーに影響を与えるという。
あらゆる影響はプレイヤーにとって試練となるだけでなく、上手く利用すればプレイヤーの力にもなるようだ。世界を取り巻く状況を利用しつつ、武器の作成や施設の建設といったクラフトを駆使して自分なりの文明を構築していく楽しさが味わえるとのこと。さらに、武器や施設以外にも奇獣を飼い慣らしたり、荒れ地を開墾して農地化したりという要素もあるという。
本作はクラフトのみならず、戦闘も高い自由度を持っている。正面から挑むか、仲間や環境を駆使するか、あるいは罠を仕掛けるか？ それだけでなく、敵同士を争わせるといったこともできるようだ。
なお、本作のSteam公式ページは既に公開されており、ウィッシュリストへの登録も可能となっている。興味を持った人は、まずSteam公式ページをチェックしてみよう。
Steam：山外山（ヤマソト）：
https://store.steampowered.com/app/3757140/
Copyright （c）2025 CyancookGames. All rights reserved.
(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)