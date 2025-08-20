Ãæ¹ñÀ½Ž¢ÂÀÍÛ¸÷¥â¥¸¥å¡¼¥ëŽ£¤ÎÍ¢½ÐÎÌ¤¬½é¤Î¸º¾¯
Ãæ¹ñ¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£¼Ì¿¿¤Ï¶È³¦Âç¼ê¤ÎÎ´´ðÎÐÇ½²Êµ»¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¡ÊÆ±¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÂç¼ê¤Î¾½²ÊÇ½¸»¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡£
Ãæ¹ñÀ½¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅµ¡´ï¤ÎÍ¢½Ð¤¬¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²á¾êÀ¸»º¤Ë¤è¤ë²Á³Ê²¼Íî¤ÇÍ¢½Ð³Û¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢Í¢½ÐÎÌ¤â¸º¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÃæ¹ñ¸÷Éú¹Ô¶È¶¨²ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1¡Á6·î¡Ë¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅµ¡´ï¤ÎÍ¢½ÐÁí³Û¤Ï138²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû361²¯±ß¡Ë¤ÈÁ°Ç¯Æ±´üÈæ26¡ó¸º¾¯¡£²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î290²¯¥É¥ë¡ÊÌó4Ãû2787²¯±ß¡Ë¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¡£
²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢Í¢½Ð¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÍ¢½ÐÎÌ¡ÊÀßÈ÷ÍÆÎÌ¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ2.82¡ó¸º¾¯¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö2024Ç¯¤Î¡ØÍ¢½ÐÎÌ¤ÏÁý²Ã¡¢Í¢½Ð³Û¤Ï¸º¾¯¡Ù¤È¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ï¡ØÍ¢½ÐÎÌ¤âÍ¢½Ð³Û¤â¸º¾¯¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¶ÉÌÌ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡×
Ãæ¹ñ¸÷Éú¹Ô¶È¶¨²ñ¤Î²¦ËÖ²Ú¡¦Ì¾ÍÀÍý»öÄ¹¤Ï7·î25Æü¡¢Æ±¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤½¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
Í¢½ÐÎÌ¤¬¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¦»á¤Ï¡¢³¤³°¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆß²½¤ä³°¹ñ¤Ç¤Î¹ñ»º²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ê¤Éµó¤²¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÌäÂê¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤âÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢À®Ä¹ÉôÊ¬¤Î¼õÃí¤ò¤ï¤ì¤ï¤ì¡ÊÃæ¹ñ´ë¶È¡Ë¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¡£º£¸å¤ÎÍ¢½Ð¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¦»á¤Ï¤½¤ó¤Ê¸·¤·¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
À¤³¦¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î¿·Àß¥Ú¡¼¥¹¤Ï¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÂç¼ê¤Î¾½²ÊÇ½¸»¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡ÊÆ±¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
²¦»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀª¤¤¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ÎÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤Ï2024Ç¯¤Ë¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó36¡óÁý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö2025Ç¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï¤«¤í¤¦¤¸¤Æ2·åÂæ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤«¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1·åÂæ¤ËÍî¤Á¹þ¤à¡×¤È²¦»á¤ÏÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
ÊÆ°õ¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏµÞ³ÈÂç
Í¢½ÐÀè¤Î¹ñ¡¹¤¬¿Ê¤á¤ë¹ñ»º²½¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¤ÎµÕÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬2022Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©Ë¡¡ÊIRA¡Ë¡×¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤¬7ÇÜ¤Ë³ÈÂç¡£¹ñÆâ¼ûÍ×¤ò½½Ê¬Ëþ¤¿¤»¤ëµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ï¡Öºâ¿·¡×¤ÎÄó¶¡µ»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï48GW¡Ê¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¡Ë¤ËËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸»ºÇ½ÎÏ¤¬¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç100GWÄ¶¤ËµÞÁý¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤âÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏÁý¶¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃæÅìÃÏ°è¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤â¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅµ¡´ï¤Î¹ñ»º²½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Î¸¶ºàÎÁ¤ä¥Á¥Ã¥×¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÍ¥°Ì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÍ¢½Ð¤ò¿¤Ð¤¹Í¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Êºâ¿·µ¼Ô¡§ìä煊¡¢¿ÁûÓ¹À¡Ë
¢¨¸¶Ê¸¤ÎÇÛ¿®¤Ï7·î26Æü
¡Êºâ¿·ÊÔ½¸Éô¡Ë