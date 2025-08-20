ヘアメイクアップアーティストの河北裕介さんと、11人組グローバルボーイズグループのINIが、「〈&be〉ベースメイクリニューアル第2弾発表会」に登壇しました。



【写真を見る】 【 INI・佐野雄大】 尾崎匠海と一緒にラーメンを食べて 「めちゃくちゃ潤いましたね！」「喉もすごいよくなって！」 後半ではサプライズも



「&be」は、河北さんプロデュースのブランドで、ブランドアンバサダーを務めるINIは、新CMにも出演。



CMについて聞かれた河北さんは、“どんな瞬間でも＆beのアイテムが寄り添ってくれるっていう、それをコンセプトにさせていただいたんですけど、僕が思っている通りに演じていただいている”“さすがINIさん”と大絶賛。





撮影時のエピソードを聞かれたINIの後藤威尊さんは、“やっぱり3年目っていうのもあって、撮影の時、僕たちの動き、めちゃくちゃぴったりで”と話し、”家族写真みたいだね！待ち受けにしたいね！みたいな感じでめちゃくちゃ盛り上がりましたね”と振り返っていました。





イベントではフリップトークも行われ、「最近、自分の心が潤ったと感じた瞬間・出来事」を聞かれたINIの皆さんは、一斉にフリップをオープン。様々な回答が出る中、INIの尾崎匠海さんは「雄大と食べたラーメン」、佐野雄大さんも「匠海と食べたラーメン」と、お互い一緒に食べたラーメンと回答し、河北さんも”めちゃくちゃかわいいじゃん！”と反応。佐野さんは”めちゃくちゃ潤いましたね！喉もすごいよくなって！”と歌にも影響すると言いながら、笑顔で最近のエピソードを教えてくれました。





さらに、INIの西洸人さんは「食事制限を終えた瞬間」と答え、“最近まで体を作ってて”“終わった瞬間にコーラを飲んだ瞬間がもう、全身潤いましたね！潤い通り越してしびれました！”と心も体も潤ったエピソードを話してくれました。

さらに、8月10日が誕生日の藤牧京介さんと8月30日が誕生日の池粼理人さんの誕生日が近いということで、イベント後半では、サプライズケーキでお祝いする場面も。新商品にも使用されている「ペプチド」を模した球体がのった「ベイクド潤いケーキ」が登場し、お祝いされた藤牧さんと池粼さんは”ありがとうございます！”と大喜び。さらに、青とネイビーのケーキにのった球体を見て、”色もね！メンバーカラー！””かわいい！”と大興奮の様子でした。





最後に藤牧さんは、”（＆beの商品もリニューアルしパワーアップするということで）INIもこれからどんどんパワーアップできるように頑張っていきたいと思います！”と話し、池粼さんは“ぜひご期待ください！”と意気込みを語っていました。



【担当：芸能情報ステーション】