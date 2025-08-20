吉本興業は、所属のお笑いコンビ「ダウンタウン」によるコンテンツを有料配信する新サービスを今年11月に開始することを発表しました。



【写真を見る】【 吉本興業 】「ダウンタウンチャンネル(仮称)」の開始を発表 サブスク対応、スマホ・テレビ・PCで試聴可能 今年11月開始予定



新サービスのタイトルは「ダウンタウンチャンネル(仮称)」としており、 “サブスクリプション対応” “ユーザー参加機能” “スマホ・PC・テレビでの視聴可能” と告知されています。

▽▽▽▽ 公表全文 ▽▽▽▽

新配信サービス「ダウンタウンチャンネル(仮称)」開始のお知らせ

弊社所属 ダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新サービス「ダウンタウンチャンネル(仮称)」を 2025年11月1日(土)に開始することが決まりましたのでお知らせします。

本サービスに向けて、サブスクリプションに対応した独自の配信プラットフォームを新たに構築しました。ユーザーが参加できる機能も取り入れており、スマートフォン、パソコン、テレビで視聴できます。

また、ダウンタウンチャンネル(仮称)で配信する新たなコンテンツに関しては、弊社が組成し、国内外の企業から出資していただいたコンテンツファンドの資金を活用して制作してまいります。

サービス名称、料金、コンテンツの内容等の詳細は決まり次第、改めて公表させていただきます。ぜひ、新配信サービスにご期待ください。

△△△△ 全文 以上 △△△△



