英インフレ上昇、英中銀年内利下げ観測が後退＝ロンドン為替



７月の英インフレ指標の上昇で、年内の英中銀利下げ観測が後退している。インフレ上昇に関しては、コアベースの年間サービス物価が＋５．０％と６月の＋４．７％から加速。また、食品物価も＋４．９％と６月の＋４．５％から加速、昨年２月以来の高水準となった。



ただ、英ＯＮＳによると変動要因の指摘もあった。航空運賃とホテル代が急上昇したことが指摘されている。欧州便の復便が、昨年は学校の学期中に行われたのに対し、2025年は学校の休暇中に行われたことで航空料金が高くなった可能性があるという。



足元ではポンド売りは一服。



GBP/USD 1.3489 GBP/JPY 198.83 EUR/GBP 0.8624

