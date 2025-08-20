SPADEは、企業のマーケティング担当者と意欲の高いVTuberを直接結びつけ、施策の効果分析までを一気通貫で支援するマッチングプラットフォーム「VMate」をプレリリース。

SPADE「VMate」

SPADEは、企業のマーケティング担当者と意欲の高いVTuberを直接結びつけ、施策の効果分析までを一気通貫で支援するマッチングプラットフォーム「VMate」をプレリリースしました。

「VMate」は、VTuberマーケティングにおける課題の一つである「効果が可視化しにくい」「数値で評価を伝えにくい」といった課題を解消する、データ分析に特化したプラットフォームです。

企業とVTuberの間にあるデータの壁を打破し、再現性のあるプロモーションを手軽に実現することでVTuber活用を次に繋げることができます。

■サービスの特徴

サービスの特徴／VMateとは

サービスの特徴／PR募集の流れ

【特徴1. 意欲の高いVTuberとだけマッチが可能！】

企業が公開したプロモーション案件に対し、興味を持ったVTuberだけが応募する仕組みです。

これにより商品やサービスに本当に熱意のあるVTuberと効率的にマッチングできます。

VTuberのチャンネル登録者数や平均再生回数、過去の動画データも管理画面で横断的に比較でき、最適な選定をサポートします。

【特徴2. 全体予算管理でマッチングの最適化！】

従来のプロモーション案件に対する固定報酬型ではなく、案件の「全体予算」を設定できます。

これにより予算上限に達するまで、影響力の大きいトップVTuberから特定のコミュニティに強いマイクロVTuberまで、報酬額の異なる人材を柔軟に組み合わせた戦略的なキャスティングができます。

「総予算100万円」の中で多彩なVTuberを起用し、施策全体の効果を最大化するといった、これまでにない自由なプランニングを実現します。

【特徴3. 動画分析レポート続々実装！】

PR動画公開後、視聴回数や高評価数、エンゲージメント率といった基本的な指標はもちろん、視聴者維持率やコメントのポジティブ／ネガティブ分析など、多角的な分析レポートを自動で生成します。

これによりマーケティング担当者は施策の成果を定量的に評価し、社内報告やノウハウの蓄積に活用できます。

2025年9月30日まで

プレリリース記念 特別割引実施中！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “VTuberマーケティング”をデータ分析で最適化！SPADE「VMate」 appeared first on Dtimes.