「高野豆腐と肉団子の煮もの」
今日のご飯は何を作ろう…？そんな日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「乾物大活躍！」をテーマに、便利で栄養豊富な乾物を使ったメニュー
＜材料（２人分）＞
高野豆腐（一口サイズ） 50g
豚ひき肉 150g
塩 小さじ1/3
片栗粉 大さじ１
溶き卵 １個分
薄口しょうゆ 小さじ１
いりごま（白） 大さじ１
きぬさや 10枚
☆煮汁
だし 600ml
みりん 大さじ２
薄口しょうゆ 大さじ２
＜作り方＞
① 豚ひき肉に塩を加えて粘りが出るまで練り、片栗粉を加えて混ぜ、溶き卵を２～３回に分けて混ぜ、薄口しょうゆ、いりごまを加えて混ぜる。
② フライパンに煮汁のだし、みりん、薄口しょうゆを入れて煮立て、①をスプーンで一口大（約10個）に取って入れる。
③ ②に高野豆腐を加えて紙蓋をし、中火で５分煮る。
④ きぬさやは筋を取り、２mm幅の斜め切りにして③に加えてサッと火を通し、器に盛る。
DAIGO「う～ん、おいしい！高野豆腐からジュワーッと出てくる煮汁が最高ですね。肉団子もすごくおいしい！白いご飯にバッチリ合うから、いいおかずになりそう！」