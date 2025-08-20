今日のご飯は何を作ろう…？そんな日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



「高野豆腐と肉団子の煮もの」

＜材料（２人分）＞

高野豆腐（一口サイズ） 50g

豚ひき肉 150g

塩 小さじ1/3

片栗粉 大さじ１

溶き卵 １個分

薄口しょうゆ 小さじ１

いりごま（白） 大さじ１

きぬさや 10枚

☆煮汁

だし 600ml

みりん 大さじ２

薄口しょうゆ 大さじ２

＜作り方＞

① 豚ひき肉に塩を加えて粘りが出るまで練り、片栗粉を加えて混ぜ、溶き卵を２～３回に分けて混ぜ、薄口しょうゆ、いりごまを加えて混ぜる。

② フライパンに煮汁のだし、みりん、薄口しょうゆを入れて煮立て、①をスプーンで一口大（約10個）に取って入れる。

③ ②に高野豆腐を加えて紙蓋をし、中火で５分煮る。

④ きぬさやは筋を取り、２mm幅の斜め切りにして③に加えてサッと火を通し、器に盛る。

DAIGO「う～ん、おいしい！高野豆腐からジュワーッと出てくる煮汁が最高ですね。肉団子もすごくおいしい！白いご飯にバッチリ合うから、いいおかずになりそう！」