クリエイターに有償依頼できる「ニコニコスキルマーケット(仮）」開始　“文脈が分かる”人に依頼できる強みに注目

ドワンゴは8月20日、クリエイターに有償で作品を依頼できる「ニコニコスキルマーケット(仮）」の取引を開始したと発表した。イラストやMV制作、歌、ボイスなど、多様なスキルを持つクリエイターに依頼することができる。

【画像あり】ニコニコの文化が分かるクリエイターに依頼できる「ニコニコスキルマーケット(仮）」スクリーンショット

この取り組みでは、ドワンゴが運営するECストア「ドワンゴジェイピーストア」を介して、ドワンゴが仲介する形で取引が行われる。そのため、依頼や個人情報、決済情報といった機密性の高い情報のやり取りや支払いについて、安心して利用できるのが特徴だ。

また、ニコニコが運営しているため、クリエイターや交渉の仲介に入るスタッフにニコニコの文化的背景や文脈が共有されていることも、他のスキルマーケットにはない特徴だ。

現在、100名を超える参加希望者の中から、第一段階として10名のクリエイターと12の商品がラインナップされている。今後も取り扱うスキルや参加クリエイターは追加していく予定だ。