SEVENTEEN（セブンティーン）のHOSHI（ホシ）が自身のInstagramを更新。近況ショットを大量公開した。

【写真＆動画】愛犬と戯れるホシ（12枚目）／【動画】夜の公園で軽やかにダンスを踊る

■セブチ・ホシ、リラックス感満載の8月の思い出

BGMには、なとりの「Overdose」を設定。「8月」とキャプションを添えて公開された今回の投稿では、プライベート感あふれる最新ショット20枚が披露された。

1、2枚目にはキャップを後ろ向きにかぶり、幸せそうな笑顔で肉を味わう姿。8枚目には乾杯ショットといった食事のひとときが収められている。また3、6、16枚目には、ホシのスタイルの良さが際立つ全身カットが。白のプリントTシャツに合わせているのは、メンバーからのプレゼントとして大切にしているクロムハーツ×リーバイスのコラボデニムだ。さらに17枚目には、メンバー・ジョシュアとの天井鏡越しのツーショットも。

他にも愛犬ラテとの愛情いっぱいのショット（12枚目）、公園の運動器具でトレーニングする動画（20枚目）では、ホシの腕力や体幹の強さに驚かされる。

9月16日には陸軍現役兵としての入隊を控えるホシ。多忙なスケジュールの中でも、充実した日常を過ごしていることを伝える投稿となった。

SNSでは、「ニコニコでご飯食べてる姿がかわいい！」「おいしいものたくさん食べて」「短い金髪すごく似合ってる」「ほんと体のバランス綺麗」「なんですかこの大量の彼氏感写真は」「日本語曲BGM嬉しい！」「お顔もファッションも全部好き」「かっこいいのと可愛いのたくさんありがとう」など、ファンからの熱い反響が寄せられている。

■写真：SEVENTEENホシ「8月」のプライベートショット

■動画：公園でのトレーニング時に撮影されたとみられるホシの軽やかなダンス