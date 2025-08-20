¡ÚÂîµå¡Û¸Í¾åÈ»Êå¤¬ÂæÏÑ¥¨¡¼¥¹¤Ë°µ´¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤Ï18ºÐ¿·±Ô¡¢¾¾Åçµ±¶õ¤Ï¥Ñ¥ê¶ä¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¡Ú¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Û
¡þÂîµå ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(14-24Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥á)
Âîµå¹ñºÝÂç²ñ¡¦WTT¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢Ç¯¤ËºÇÂç4ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëËÜÂç²ñ¡£¸½ÃÏ19Æü¤ËÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Î8»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀª¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯26°Ì)¤¬¡¢³Ê¾å¤ÎÎÓ繇¼ôÁª¼ê(Æ±11°Ì/ÂæÏÑ)¤Ë3-0¡Ê11-6¡¢11-5¡¢12-10¡Ë¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£2023Ç¯¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢T¥ê¡¼¥°¡¦ÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼Åìµþ¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤Î¥¨¡¼¥¹¤«¤é¹ñºÝÂç²ñ½é¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3²óÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2²óÀï¤Î»Ä¤ê8»î¹ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö20Æü¤Ë³«ºÅ¡£WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¤«¤é¤Î2Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¡ÊÆ±3°Ì¡Ë¤Ï¡¢18ºÐ¤ÎM¡¦¥ì¥¸¥à¥¹¥Áª¼ê¡ÊÆ±50°Ì/¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤Î¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê(Æ±20°Ì)¤Ï²£ÉÍ¤Ç¤âÇÔ¤ì¤¿¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥ÈÁª¼ê(Æ±7°Ì/¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Î±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê¡ÊÆ±37°Ì¡Ë¤Ï¡¢²áµî¹ñºÝÂç²ñ2Àï2ÇÔ¤È¶ì¼ê¤Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥¸¥óÁª¼ê¡ÊÆ±28°Ì/´Ú¹ñ¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¡Û
¡ã19Æü¡ä
¡ÊÃæ¹ñ¡ËÎÓ»íÅï 3¡Ý0 ¥¢¥µ¥ë¡Ê¥¨¥¸¥×¥È¡Ë
¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¥ï¥ë¥¿¡¼ 3¡Ý1 ¥·¥§¥ë¥Ù¥ê¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë
¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¥Á¥¦ ¥À¥ó 3¡Ý0 ¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥¢¥¸¥º¡Ê¥¨¥¸¥×¥È¡Ë
¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¥ª¥Õ¥Á¥ã¥í¥Õ 3¡Ý0 ²«ÄÃÄî¡Ê¹á¹Á¡Ë
¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¥é¥Ã¥»¥ó¥Õ¥©¥Ã¥» 3¡Ý0 ÎÂÌ÷ÖÂ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¥´¥¸ 3¡Ý1 ¥¸¥ã¡¼¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
¡ÊÆüËÜ¡Ë¸Í¾åÈ»Êå 3¡Ý0 ÎÓ繇¼ô¡ÊÂæÏÑ¡Ë
¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¥è¥ë¥®¥Ã¥Á 3¡Ý1 ¥à¥é¥Ç¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ë
¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É ¡Ý ¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¥Á¥ç ¥Ç¥½¥ó ¡¼ ¥Õ¥é¥ó¥Ä¥£¥¹¥«¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¥¢¥ó ¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó ¡Ý ¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë
¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¥ì¥¸¥à¥¹¥ ¡Ý Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¥Á¥ã¥ó ¥¦¥¸¥ó ¡Ý ±§ÅÄ¹¬Ìð¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¥×¥Ä¥¡¥ë ¡Ý ¥É¥¥¥À¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¥ª ¥¸¥å¥ó¥½¥ó ¡Ý ÄÄ³À±§¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
¡ÊÃæ¹ñ¡Ë²¹¿ðÇî ¡Ý ¥«¥ë¥Ç¥é¥Î¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë