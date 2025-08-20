空から見たウルワティ水利ハブ。（８月６日、ドローンから、ホータン＝新華社記者／周佳誼）

【新華社ウルムチ8月20日】中国新疆ウイグル自治区のタリム盆地南端、崑崙山北麓に位置する烏魯瓦提（ウルワティ）水利ハブは現在、かんがいや洪水防止、発電などさまざまな役割を担っている。

ウルワティ水利ハブプロジェクトは2002年に全面的に完成、運用が開始された。南疆（新疆の天山山脈以南の地域）で最初の高山ダムで、夏の洪水期に洪水を食い止め水量のピークを抑制し、緊急時に下流域住民の生命と財産の安全を守る重要な役割を担うだけでなく、下流域のかんがいエリアに安定したかんがい用水も供給している。現在、プロジェクトのかんがい面積は240万ムー（約16万ヘクタール）余りに及び、同自治区和田（ホータン）地区の墨玉（カラカシュ）県やホータン県などの農業かんがい用水、都市・農村の生活用水、生態用水が逼迫（ひっぱく）する状況を効果的に緩和している。

ウルワティ水利ハブで記念撮影する観光客。（８月６日撮影、ホータン＝新華社記者／周佳誼）

プロジェクトの完成は、ホータン地区の観光業発展にも新たな機会をもたらした。05年、プロジェクトは風景区としても整備され、雄大な水利プロジェクトを目当てに、多くの観光客が見学に訪れている。

プロジェクトは、治水や水利振興、住民の増収や富裕化など、ホータン地区の取り組みの縮図となっている。同地区ではこれまでに、水利建設プロジェクトが累計747件実施され、水利インフラ整備が進められている。同時に、地元は節水技術改革の普及に力を入れ、農業における節水、水利用の効率化を推進している。（記者/楊林）