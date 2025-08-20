お笑いコンビ「かまいたち」が20日に公式YouTubeチャンネルを更新。元マネジャーで歌手やアイドル活動もしていた樺澤まどかが出演した。

樺澤は吉本興業の社員としてかまいたち、とろサーモンのマネジャーを務め、美人マネとして話題に。吉本退社後はオーストラリアに拠点を写し、今年5月末に約1年7カ月ぶりに一時帰国することを報告していた。

濱家隆一が「ちょっと派手になったか？どうやろ」と振ると、相方の山内健司は「いや、なんかもういろいろ気になるとこいっぱいあった。髪もそうなんですけどなんか肘に…左肘？なんかさっき見えてん」といい、促された樺澤は左肘の「lovely」というタトゥーを披露した。

濱家から「オーストラリアンタトゥー入ってるやん」とツッコまれ、樺澤は「オーストラリアの人は凄く言うんですよ。万能な言葉みたいな。いろんな意味があるんですけど全部ポジティブな意味。ありがとうとかいいねみたいな」と説明。

山内は思い出したように「1回オーストラリア行ってる時に樺澤のインスタに濱家がコメントして、それに対してめっちゃ長文で返信してて。同じように俺もコメントしたら俺への返事は“lovely”だけやった」と話し、濱家は「めんどくさかってんな」と苦笑いで代弁していた。