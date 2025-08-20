THE RAMPAGE川村壱馬「スーパーマッスル大先生」武知海青と情報交換 糖質＆脂質制限で体質改善
【モデルプレス＝2025/08/20】THE RAMPAGEの川村壱馬が8月20日、都内で行われた雑誌「VOCE」（講談社）アンバサダー就任記念発表会に出席。インナービューティーへのこだわりを明かした。
【写真】THE RAMPAGE川村壱馬、自身が表紙の雑誌に挟まれ笑顔
男性初のビューティアンバサダーに就任した川村は、インナーケアについても言及。2017年1月のデビューに向けて、2016年11月から2024年までは糖質制限をしていたという。「暴飲暴食してしまうと臓器などにも負担がかかって、絶対肌にも出ちゃう」と食事と肌の繋がりについて触れ、「昔から変わらず、食べると決めている時期もしっかり挟みながらではあるんですけど、食事はすごく気を遣っていますね」と明かした。
現在は「脂質を40グラムに抑える」という脂質制限に転換し、他にも「タンパク質は体重の2倍から2.5倍、炭水化物は自分の体重の1.5倍」にすると良いと知識を披露。これはメンバーである「スーパーマッスル大先生」の武知海青から教えてもらい、「僕が糖質制限、彼（武知）に脂質制限をそれぞれ詳しかったので、そこで情報交換をして」と互いにアドバイスしていたことを語った。現在は体質が改善され、「すごく太りにくくなり、エネルギーがやっぱり欲しいので、炭水化物は体重の何倍も食べるとかはあります」とグループ活動に合わせた食事を摂っていることを話した。
なお、アンバサダー就任にあたり、8月21日発売の「VOCE」10月号では増刊とSpecial増刊の表紙を川村が担当。男性で2パターンの表紙を刊行するのは初となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
