白間美瑠、アシメビキニ姿に「デザイン二度見した」「色っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/20】元NMB48の白間美瑠が19日、自身のInstagramを更新。サウナでのビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元NMBメンバー、攻めたアシメビキニ姿
白間美瑠は「新潟で出会った素敵な場所」と新潟でのサウナ体験を報告。「サウナもお料理も最高すぎたのっっ！！」と片方の肩紐がない黒いアシンメトリーデザインのビキニ姿でサウナ施設での一時を満喫した様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「ビキニ似合ってる」「色っぽい」「サウナ気持ち良さそう」「美しすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆白間美瑠、新潟サウナでアシメビキニ姿披露
