20kg減話題の見取り図・盛山晋太郎、ダイエット時の食生活・裏側語る「海外に逃亡しようかなと思った」
【モデルプレス＝2025/08/20】お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が20日、都内で行われたフレイアクリニック「前払金保証」新CM発表会に、相方のリリーと女優でモデルの生見愛瑠とともに出席。話題となっている20kg減量したダイエットについて語った。
【写真】見取り図・盛山、話題の20kg減ビフォーアフター
今回、脱毛にちなみ「脱◯◯したものランキング」を発表する企画が行われ、100日で体重を20kg減量したことが話題となった盛山派、「脱ぽっちゃりランキング」として、3位に「結局むね肉」と書き「ダイエット、ボディメイクというのは、むね肉をどう美味しく食べるかのコンテストです。それ以上でもそれ以下でもないです。むね肉をどう美味しく食べるかだけの競技、それがダイエット」と力を込め、2位に「炭水化物を抜かない」と書き「炭水化物を抜くことによって基礎代謝が下がります。炭水化物抜きダイエットなんて1番流行ってはいけませんからね。人間のエネルギーでありますから。炭水化物を抜いて減る体重は水分が落ちているだけですから。炭水化物を抜くなら死ぬまで抜いてください。そんな人いますか？できないですよね。炭水化物はしっかり食べてください」と早口で捲し立てた。
そして1位に「周りへのアピール」と書き、「雑誌の企画で関わっていただいた大人の方とか多いじゃないですか。本当は100日間で10回くらいは心が折れそうになって、海外に逃亡しようかなと思ったくらいなんですけど、すごい数の人が携わってくれているということで、その人たちを裏切れない。という思いで頑張れました。なので色んな人に（ダイエットをしていることを）アピールして逃げ道を作らないというのは、ダイエットに大事だなと思います」と熱く語った。（modelpress編集部）
◆見取り図・盛山、ダイエット裏話語る
