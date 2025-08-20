ガバッと着るだけOK！【ワークマン】大人の時短オシャレに♡「楽ちんワンピ」

忙しい朝でもサッと一枚着るだけでコーデがキマり、機能性優秀で汗ばむ日も快適に過ごせるワンピースがあれば、大人コーデで頼りになりそうです。【ワークマン】なら、そんなワンピが手に取りやすい価格で豊富にラインナップ。今回は、夏の旅行やレジャーにもおすすめの「楽ちんワンピ」を紹介します。

楽してきれい見え！ 大人が頼れる時短ワンピ

【ワークマン】「レディースドライストレッチワンピース」\880（税込・セール価格）

動きやすいストレッチ素材に加え、吸汗速乾やUVカットといった機能も兼ね備えたワンピース。ゆったりとしたシルエットで体のラインを拾いにくく、ガバっと一枚着るだけでサマになるのが魅力です。デイリーにもレジャーシーンにも着回せて、合わせるアイテムによって印象を変えられるのもポイント。コーデを組んでいる時間がない！ そんな忙しい朝にも頼りになりそう。

ギンガムチェック & サッカー生地で涼しげ！ 夏の軽やかワンピ

【ワークマン】「レディース撥水サッカーシャツワンピース」\1,280（税込・セール価格）

爽やかなブルーギンガムが目を引くワンピースは、通気性を上げる背中のベンチレーションと肌離れのいいサッカー生地で、暑い日でも快適に過ごせそうです。撥水やUVカット機能が備わっているのも優秀。夏のワードローブに加えておくと、頼もしい存在になってくれるかも。

絞るだけで雰囲気チェンジ！ 大人の楽ちんワンピ

【ワークマン】「レディースニュートラルシャーリングスリーブワンピース」\1,900（税込）

ウエストや袖部分のドロストを絞るだけで、シルエットや雰囲気を変えられるワンピース。撥水・UVカット機能付きで、雨の日も日差しの強い日も活躍してくれます。ストレッチ素材ならではの動きやすさも魅力。

雨の日も頼れる高撥水ワンピース

【ワークマン】「レディース高撥水ビスチェライクワンピース」\2,500（税込）

ウエストを絞ればフェミニンに、ゆるめればリラクシーな着こなしに仕上がるワンピース。Tシャツにビスチェワンピを重ねたようなデザインで「重ね着風のデザインが魅力的！」と公式サイトも推す一枚。ブラックの布帛生地は高撥水機能付き。雨の日のお出かけに頼れるから、ワードローブに備えておくといいかも。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki