MBS清水麻椰アナ、結婚祝福に笑顔「私事でありがとうございます」 発表後初の生放送レギュラー出演
MBSの清水麻椰アナウンサーが20日、同局の情報番組『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）に生出演した。
【写真】意味深な建物！結婚報告したMBS清水麻椰アナ
清水アナは16日に自身のインスタグラムで「いつもお世話になっております。先日、結婚いたしました！これからも仕事に励んでまいります。よろしくお願いします」と発表していた。
結婚発表後、初のレギュラー番組に生出演した清水アナは、番組冒頭にシャンプーハット・恋さんから「結婚おめでとうございます」と声をかけられ、「私事でありがとうございます」と笑顔で感謝を伝えた。
清水アナは神戸市出身で、2019年に同局入社。『よんチャンTV』のほか、全国ネットの『プレバト!!』『サタデープラス』などで活躍する。
【写真】意味深な建物！結婚報告したMBS清水麻椰アナ
清水アナは16日に自身のインスタグラムで「いつもお世話になっております。先日、結婚いたしました！これからも仕事に励んでまいります。よろしくお願いします」と発表していた。
結婚発表後、初のレギュラー番組に生出演した清水アナは、番組冒頭にシャンプーハット・恋さんから「結婚おめでとうございます」と声をかけられ、「私事でありがとうございます」と笑顔で感謝を伝えた。
清水アナは神戸市出身で、2019年に同局入社。『よんチャンTV』のほか、全国ネットの『プレバト!!』『サタデープラス』などで活躍する。