「おたのしみに」入来茉里、胸元隠した“解禁前”美くびれショットに反響「おぉぉ、メチャクチャ楽しみです」
俳優の入来茉里（35）が19日、自身のインスタグラムを更新。大胆に出した美くびれショットを公開した。
【写真】「くびれが綺麗！」胸元隠した“美ウエスト”ショットを披露した入来茉里
入来は「情報解禁までしばしお待ちを おたのしみに」とつづり、解禁前のためか胸元の衣装を隠し、胸下からへそ下までをさらけ出した魅惑な姿をアップ。情報解禁が待ち遠しいショットを披露している。
この投稿にファンからは「おぉぉ、メチャクチャ楽しみです」「くびれが綺麗！好きです！」「めっちゃ気になりますね」「目細めてみたら見えた」などの反響が集まっていた。
