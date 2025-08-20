歌手のテイラー・スウィフト（35）が、12枚目となるスタジオアルバム『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』の印象的なビジュアルを公開し、ファンの間で話題を呼んでいる。今回のプロモーションでは、テイラーが赤と黒のスパンコール付きボディスーツにヌードカラーのフィッシュネットタイツを合わせ、淡いグリーンの壁にもたれかかる姿が披露された。撮影を担当したのは、2017年のアルバム『レピュテーション』でもタッグを組んだ写真家マート・アラス＆マーカス・ピゴット。テイラーは、恋人トラヴィス・ケルシーのポッドキャスト『ニュー・ハイツ』に出演し、「この写真の仕上がりにはとても満足している」と語った。



【写真】赤と黒のボディスーツ×ヌードカラーの網タイツ 公開された新作アルバムのビジュアル

また、プロデューサーのマックス・マーティンとシェルバックとの楽曲制作にも言及し、「このアルバムには言葉にできないほどの思い入れがある」とインスタグラムでコメントしている。アルバムのアートワークについては、「私の一日はバスタブで終わるの。普段はドレスを着ていないけどね」とユーモアを交えながら説明。『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』のカバーは、ツアーの終わりに感じた感覚を視覚化したものであり、ステージの裏側での彼女自身の姿を表現しているという。



アルバムには全12曲が収録され、タイトル曲にはサブリナ・カーペンター（25）がゲスト参加している。



発売は2025年10月3日予定。限定版の「Shiny Bug Vinyl Collection」は公式サイトのみで販売され、ファンの期待は高まるばかりだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）