日本ハムの新庄剛志監督が自身のインスタグラムを更新。前日19日のサヨナラ勝利について投稿し、選手とファンへメッセージを送りました。

前日19日のオリックス戦では、達孝太投手が先発。7回114球を投げて被安打4、奪三振7、与四球2、5失点でマウンドを降ります。その後は齋藤友貴哉投手、田中正義投手と継投し、2点を追いかける状態で9回を迎えた日本ハム。

1アウトから清宮幸太郎選手と石井一成選手の連打で1、2塁とすると、2アウトから郡司裕也選手の内野安打で満塁のチャンスを作ります。ここで野村佑希選手に右中間への走者一掃となるタイムリー2塁打が飛び出し、日本ハムが劇的なサヨナラ勝ちを収めました。

新庄監督は自身の投稿で「今のファイターズはゲームセットまで諦める選手は1人もいません ファンの皆んなも同じ気持ちでいてくれてるはずです 野村君 よくぞ決めてくれた 達君 今日のピッチング 全然悪く無いよ NICE ピッチング 斎藤君 田中君 のおかげでサヨナラ勝ちする事が出来た 有難う」と選手らをたたえます。

さらに「エスコンに足を運んでくれた ファンの声援 感動しました 明日も宜しくです」とファンへも感謝を伝えました。

これを見たファンからは「最高のゲームをありがとうございました!」「これからも楽しんで勝ちましょう!」「最後まで一緒に戦います!」など多くのコメントが寄せられています。