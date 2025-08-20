　ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
　自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。

　今回は、夜道で“あおり運転”に遭遇した2人のエピソードを紹介する。

◆深夜の裏道で黒いセダンが迫る

　幕張メッセでのライブを楽しんだ帰り道、佐藤翔平さん（仮名・30代）は、運転に不慣れな友人の助手席に座っていた。

　混雑する環状線を避け、比較的空いている裏道を走っていたそのとき、ルームミラー越しに黒いセダンが車間を詰めてくる様子が見えた。

「暗い夜道で、私たちの車とセダンしかいなかったんです。“偶然じゃない”と直感しました」

　速度を少し上げても、相手はぴたりとついてきたという。何度もヘッドライトを点滅させ、車体全体から苛立ちが伝わってきたそうだ。

「運転席の顔は見えませんでしたが、威圧感がすごくて背筋が冷たくなりました」

◆運転手が降りてきて「窓を開けろ！」

　やがて信号が赤に変わり車を止めると、セダンもすぐ後ろで急停車した。そして、次の瞬間、セダンのドアが開き男性が大股で近づいてきたという。

「開けろ！ 窓を開けろ！」

　深夜の交差点に響く怒鳴り声。窓を叩かれ、友人が恐る恐る数センチだけ窓を開けた途端、男性の手が車内に伸びてきた。

「え？ え？」

　初めての経験に、佐藤さんは友人と男性を交互に見るしかなかった。全身が硬直し、頭が真っ白になったのだ。

　そのとき、近くを巡回していたのか、あるいは怒鳴り声に気づいたのか、パトカーが駆けつけた。警察官が間に入り、佐藤さんたちは車を端に寄せて事情を話すことになった。

「ほかの奴もやってるだろうが！ ほかの奴も取り締まれよ！ いつも役に立たねぇくせによ！」

　あおり運転していたことを認めつつも、開き直るような男性の口ぶり。しかしながら、その威圧的な態度は、警察の前では滑稽に見えた。

「男性がパトカーに押し込まれるその姿を見ながら、『自分は絶対にこんな振る舞いをする人間にはならない』と思いました」

　恐怖の時間は確かにあったが、警察官に守られ、安全に帰れることが、その日は“心からありがたかった”という。

◆黒いセダンの恐怖

　山田智久さん（仮名・30代）は、仕事が長引き、会社を出たのが夜10時半を過ぎていた。遅い時間の帰宅は珍しくなく、慣れた道をいつも通りに走っていたという。

　街灯がぽつぽつとしかない県道に入ったあたりで、バックミラーいっぱいに強烈なライトが映り込んだという。

「やけに飛ばしてる車だな……」

　そう思ったのも束の間、どんどん車間を詰めてきたようだ。ミラー越しでも、相手の車のフロント部分がはっきりと見えるほどの近さだった。

「嫌な予感がしました。左右に車体を振るように近づいてきて、幅寄せするような動きまでしてきます。『なんなんだよ！』と声を出しつつもスピードは一定に保って、挑発には乗らないようにしました」

◆通報直後の逮捕劇

　しかし、相手は急に右側から抜いてきて前に割り込み、わざとゆっくりと走った。ブレーキランプが何度も赤く灯るたびに、山田さんも慌てて減速したそうだ。

「手のひらが、汗でびっしょりでした」

　信号待ちで横並びになった瞬間、危険だと判断。110番通報をすることに……。

「県道を南に向かって走っています。黒いセダンで、ナンバーは……」

　必死に状況を説明した山田さんは、自分の声が震えているのがわかったという。

　信号が青に変わると、相手は急加速。そして、窓から“何か”を投げつけた。カランという音とともに“空き缶”が道に転がった。

「当たらなかったけど、全身がびくっとしました」

　数百メートル先、交差点の脇にはパトカーが止まっていた。通報を受けて待機していたようで、相手はその目の前で黄色信号を無理やり突破したが、結局は車を止められた。山田さんは、少し離れた場所に車を止めて、警察官に事情を説明した。

「さっきまで威圧的だった相手は、肩をすくめて視線を落としていましたね。恐怖は残っていましたが、“ざまぁみろ”って気持ちも同時にありました」

　帰り道、窓から入ってくる夜風が妙に心地よく感じられたようだ。

＜取材・文／chimi86＞

【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。