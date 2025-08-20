浦和のマチェイ・スコルジャ監督が２０日、次節の柏戦（２２日・三協Ｆ）に向けた取材に応じた。７位の浦和は首位京都まで勝ち点差４。勝ち点３差の３位柏戦は、優勝争いに食い込むために「（上位陣との試合は）勝ち点３ではなく、６がかかっていると言えます。金曜日の柏戦は、今季でも鍵となる。選手たちも賢いですし、状況は理解している。私が何か特別なことを言って、モチベーションを上げる必要はない。この３試合なぜ勝てたのか、選手たちに思い出させたい。ハードワークがあり、走って戦えたからこそ勝てた。その基本のところを忘れないようにしてもらいたいと思います」と話した。

公式戦３連勝中と好調の浦和だが、１６日の名古屋戦で３試合連続ゴールをマークしたＦＷ小森飛絢が負傷交代。スコルジャ監督は「最悪の場合、４から６週間（の離脱）も考えられましたが、そこまで悪くはないと言えます」と説明。柏戦にむけ、７月２３日の湘南戦以来、離脱が続いているＭＦ渡辺凌磨と合わせ「凌磨、もしくは小森のどちらかが柏戦に間に合えば、という希望を持ちながら今準備してます」と話した。

３連勝中は１トップ小森の献身的な守備もあり、強度の高いプレーが続いていた浦和。もし小森が欠場となれば、チアゴサンタナ、または松尾が１トップに入る可能性が高い。「守備はストライカーから始まるものです。ハイプレスの時にミスを犯した時のリアクションが大事だと思います。柏は非常に柔軟なビルドアップを持っていて、ＧＫがＤＦラインに入ったり、ボランチがＤＦラインに降りたり、と形をいろいろ変えながらやってきます。それを認識できず間違ったプレスをかけに行ってしまった場合、周りがしっかりとそれに対する反応を示さないといけない」と語った指揮官。ビルドアップが特徴の柏に対してのハイプレスを、試合のポイントに挙げていた。