◆米大リーグ レイズ３―１３ヤンキース（１９日、米フロリダ州タンパ＝スタインブレナーフィールド）

ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手が、今季中に外野手で復帰できる見通しが立っていないことが明らかになった。ブーン監督が１９日（日本時間２０日）に米ラジオ番組で語ったとＭＬＢ公式サイトが伝えた。一方でジャッジはこのコメントに対し反論し、外野手での復帰にあらためて意欲を見せた。

この日から敵地タンパでレイズと３連戦に臨むブーン監督は番組中に「今季のどの時点でも、彼が普段通りに送球する姿を見ることにはならないと思う」などと述べた。送球距離は１５０フィート（約４５メートル）まで回復しているが、復帰のめどは立っていないという。

この発言を受けたジャッジのコメントを米ＮＹポスト紙電子版は紹介。「なぜそんなことを言ったのか分からない」と感想を述べ「監督はここ２週間、僕の送球を見ていない。１００％の状態に戻れると確信している」と反論した。また試合前の会見でブーン監督も「少し大げさに言ったかもしれない。要するに、これまでのような“アーロン・ジャッジの送球”までは想定していないということ」と若干発言を後退させた。

ジャッジは７月２２日（同２３日）のブルージェイズ戦で返球の際に右肘を痛め、その後も出場していたが２７日（同２８日）に負傷者リスト入り。８月５日（同６日）に戦列復帰して以来、ＤＨでの出場が続いており、本来ＤＨのスタントンが右翼守備についている。この日のレイズ戦で「２番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねたジャッジは、初回に自身初の２年連続４０本塁打となる４０号ソロを放ち、勝利に貢献した。