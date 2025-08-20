俳優・タレントの照英さんが自身のインスタグラムで、愛犬テンの食事をしている動画を投稿しました。

【写真を見る】【いぬ】照英さん 19歳10ヶ月の愛犬テン「まだまだ食べてるよ〜」老犬の元気な姿が話題に

照英さんの愛犬テンは、19歳10ヶ月のジャックラッセルテリア（メス）です。動画には、高齢にもかかわらず、食欲は衰えることなく、オレンジ色の食器に顔を突っ込み熱心に食事をする姿が映し出されています。









照英さんは「まだまだ食べてるよ〜」と、愛犬の食欲が旺盛であることを嬉しそうに投稿。さらに、「お鼻に沢山のご飯を付けながら、爆食してます」「ちゃんと鼻から呼吸出来てるかい？」とユーモアを交えながら、長く共に過ごしてきた愛犬との日常を紹介しています。









投稿には「#愛犬」「#老犬」「#19歳」「#老犬介護」などのハッシュタグが添えられていて、フォロワーからは「テンちゃん、素晴らしい 元気モリモリ」「自力で食べれてる 凄い凄い」「食欲は健康のバロメーターだよ〜」「これだけ食べてくれる事が幸せです」と、微笑ましいコメントが多く寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】