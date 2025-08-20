「ワンぱく柴。これは流石にシャンプー。」



【動画】砂まみれになる柴犬さん

こんなひと言とともに土煙を舞い上げつつ、身体全体を地面にこすりつけて遊ぶ柴犬さんの動画が「X」に投稿されました。投稿したのは「lovelove_taro」（@pipipinopi14）さん（以下、飼い主さん）のアカウントです。飼い主さんは続けて「茶太郎になりました」と土まみれで遊んで満足そうな愛犬の写真を投稿しています。これは帰宅後、シャンプー必至！ですね。



動画には「いいですね 人間の思いなんてなんのそのやりたい！気になる！を全力に行動さすがです」「ヤバっ」「楽しそうでなによりです！！(白目)」などのコメントがリプライや引用ポストにて寄せられたました。柴犬さんのお名まえは「太郎」くんといい、現在5歳になる男の子です。



撮影をやめ、止めに走った飼い主さん

飼い主さんに撮影時のことをたずねると、「撮影した場所は近所の都立公園で、よく行く公園です」とのこと。



また動画には「たーちゃんヤメて!!」と叫ぶママさんの声も入っています。この「ワンぱく柴」ぶりを見た時の気持ちをお聞きしました。



「夫と2人で散歩に行き、私は丘の上から何気なく動画を撮影していたら、突然ラリーカーのような動きをしたので、夫が止めさせてくれるかと思ってたら面白がって好きにさせていたので、夫に止めさせてという声も恥ずかしながら入っています」。



さらに「泥だらけになるのが大好きなので、はじめは『またやったな』と思っていましたが、土けむりをみてこれはまずい（汗）と思い、実際は途中で撮影をやめて止めに走っています」とその後の経緯を教えてくれました。



シャンプーは大嫌いだけど…

なお、豪快に遊んだ太郎くんの帰宅後について聞きくと「車で来ていたのですが、車に乗せる前に『茶太郎』を犬用のボディシートで拭き、帰宅後も拭いたのですがザラザラベタベタがとれず、これは流石に布団にあげられないと急いでシャンプーの用意をして自宅で洗いました」とのこと。



「太郎はシャンプーが大嫌いなので何とかだましてお風呂場に誘導し洗いました。お散歩終わりで疲れていたのでドライヤーはそこそこに半乾きのまま終わりました」と飼い主さんは話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）