◇MLB ヤンキース13―3レイズ(日本時間20日、ジョージ・M・スタインブレナー・フィールド）

ヤンキースが16安打13得点9本塁打の猛攻でレイズに大勝しました。

ヤンキースは初回、2番アーロン・ジャッジ選手の第40号ソロから3番コディ・ベリンジャー選手、4番ジアンカルロ・スタントン選手にソロ本塁打が飛び出し、3者連続本塁打で3点を奪います。

続く2回にもホセ・カバジェロ選手に2ラン、3回にジャズ・チザム選手にソロ本塁打が飛び出したヤンキース。4点リードで迎えた4回、1アウト1、2塁のチャンスでスタントン選手がこの日2本目の一発となる3ラン、続く5番ベン・ライス選手もソロ本塁打を放ち、5回終了時点で10安打、7本塁打、10得点の猛攻を見せます。

その後、6回には無死1塁の場面で初回にソロ本塁打を放ったベリンジャー選手に第24号2ラン、9回には2回に2ランを放ったカバジェロ選手にソロ本塁打が飛び出し、終わってみれば9本塁打とホームランを量産。16安打13得点9本塁打の猛攻で、ヤンキースがレイズに勝利を飾りました。

ヤンキース打線の13得点すべてを本塁打で挙げる一発攻勢に、SNS上では「シンプルに打ちすぎ」「全得点が本塁打って何事?」「打力が異次元」など驚きの声が上がっています。