約420坪の広場に遊びがたっぷり！「キッズランドUS 栃木宇都宮店」オープン
ユーエスマートは8月8日、室内遊び場「キッズランドUS 栃木宇都宮店」をオープンした。
ボールプールコーナー
同施設の広さは約420坪。広い敷地内にはさまざまな遊具や、スペシャルな遊びを豊富に用意する。
ボールプールは、宇宙空間のようなコーナーに設置。惑星のようなエアー遊具やボールシャワーなどで遊ぶことができる。
コース内のドライブを楽しめるカートコーナーや、ひとり用観覧車、パンダのメリーゴーラウンドなどの乗り物も充実。
楽しい乗り物がいっぱい
スマホで気軽に記念撮影ができるセルフ写真館は、追加料金なしで利用できる。
セルフ写真館
そのほか、スーパージャングルジム、おままごとコーナーやカラオケコーナー、ブランコやシーソーなどを備えた公園コーナー、エアースライダーも用意する。
スーパージャングルジム
