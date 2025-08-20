¶á²ì¤µ¤ó¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤Ë¡¡¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï½é
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï20Æü¡¢½÷»Ò¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç2011Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½éÍ¥¾¡¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¡¢¹ñÆâ¡¢³¤³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¤¿¶á²ì¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤È¡Ö¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¡×¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¶¯²½¤äÉáµÚ¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¡¡9·î8Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëU¡½16¡Ê16ºÐ°Ê²¼¡Ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ç½É¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¶á²ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç»ö¤ÊÌò¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¹ñÆâ³°¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡JFA¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃË»Ò¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¡¢ÃæÂ¼·û¹ä»á¡¢°¤ÉôÍ¦¼ù»á¤È¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£