¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
¡¡¸µÁÄ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢(79)¤Î»°½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£²¬Éñ°á(17)¤¬¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµÙÆü¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢²°³°¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡ªÅ·»È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤éÆ£²¬¹°¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ä¡×¡ÖÀ¨¤¯²Ä°¦¤¤¤·ÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢¿Æ¤¬Æ£²¬¤µ¤ó¡£À¨¤¤¡×¡ÖÉñ°á¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡ÖÈþ¤·²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£²¬²È¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÅ·æÆ°¦¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ·æÆÅ·²»¡¢Æ£²¬Éñ°á¤Î4¿Í·»Äï¡£·ÝÇ½°ì²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£