¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¡×(ABEMA)¤Ë½Ð±é¤·À®Î©¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬à¸òºÝ4¥«·îá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢²ÏÂ¼³ðæÆ(¤«¤Ê¤È¡¢17)¤È¸òºÝÃæ¤ÎÁêÔÇÀ±²»(¤ê¤Î¤ó¡¢16)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£µÇ°Æü¤Ë¾Æ¤Æù¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·SNS¤Ç¤Ï¡Ö°¦¤ª¤·¤¤°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·ÈþÃËÈþ½÷¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë¿ä¤¹¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£