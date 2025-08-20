バンドマンが大阪・服部野音でアコースティックライブ 『語りのバンドマン 2025』出演者発表【一覧】
アコースティックライブイベント『語りのバンドマン 2025』が、10月5日に大阪・服部緑地野外音楽堂で開催決定し、出演者が発表された。
自然に囲まれた空間で、バンドマンたちのアコースティックライブをまったりと楽しめる。今回は一般チケットに加え、ペアチケット、さらにはおひとりさま2750円のお得なフォースチケットも用意する。
■『語りのバンドマン 2025 』
2025年10月5日（日）正午開場／午後0時30分開演
会場：大阪 服部緑地野外音楽堂
出演アーティスト：
内澤崇仁（androp）
大胡田なつき & 成田ハネダ（パスピエ）
金廣真悟（グッドモーニングアメリカ／わたしたちは真悟）
サイトウタクヤ（w.o.d.）
たかはしほのか（リーガルリリー）
橋本絵莉子
MC：中島ヒロト（FM802）
一般チケット 3850円
ペアチケット 3300円（×2枚単位）
フォースチケット ＜今回だけ特別！＞ 2750円（×4枚単位）
