USJ「ホラナイ」の世界が『フォートナイト』に！ ハミクマが支配するかくれんぼゲームが初登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの秋の風物詩「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の世界観を疑似体験できるオンラインゲームが、「フォートナイト」に初登場。かくれんぼ型の対戦バトルゲームが展開され、同イベントの人気キャラクター、ハミクマもゲームマスターとして登場する。プレイ開始時間は、8月22日（金）の8時39分（ハミクマ）だ。
【写真】夜のパークの再現度が高すぎる！ プレイ画面のイメージ
■細部まで再現されたゲーム空間
今回登場する「UNIVERSAL STUDIOS JAPAN HALLOWEEN HORROR NIGHTS HUNT」（島コード：0386-7746-7935）は、真夜中の静まりかえったパークを舞台に、「プロップ（隠れる側）」と「ハンター（探す側）」に分かれて対戦する、熱狂と絶叫に包まれるスリルたっぷりの“かくれんぼ”型の対戦バトルゲーム。
プロップ側のプレイヤーは、インフォメーション・ボードなど、パークで一度は目にしたことのあるものに変身し、周囲の風景にまぎれてハンターの目を逃れながら身を隠す。ハンター側のプレイヤーは、変身して隠れているプロップ側プレイヤーを見つけ出し、シューティングするという内容だ。
またプレイ中、「ハロウィーン・ホラー・ナイト」に登場するキャラクター、ハミクマが突如出現。ハミクマが雄叫びをあげると、その瞬間、周辺の雰囲気が一変し、暗がりの中から無数のゾンビが現れる。ゾンビたちはプロップに化けたプレイヤーのわずかな匂いを感じ取り、次々と接近して偽装を見破りあぶりだしていく。
細部まで再現されたゲーム空間は、真夜中のパークという非日常の舞台設定も相まって、現実に入り込んだような没入感を味わうことが可能。パークで販売するフードや利用できるクレジットカードなどが、プロップ側プレイヤーが変身できるオブジェクトとして本ゲームに登場し、リアルな世界観を演出する。
TM＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
