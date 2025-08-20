タレントのIMALU（35）が20日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲストとして生出演。英・ロンドンを訪れた時のエピソードを語った。

先日、13年ぶりにロンドンを訪れたというIMALU。前回を振り返り「ロケで初めて行って、海外ロケってあんまり時間がない。なので初めてプライベートで行ってゆっくりできまして」と回想。「いろいろまわりました」と話し始めた。

続けて「私凄いファッションとか好きなんで、ヴィヴィアン・ウエストウッドの本店というか最初に出来たお店とか、バンドのセックス・ピストルズが結成された場所なんですけど。そういった場所を見に行ったりとか、ローカルの古着屋さんをまわってみたりとか」と満喫した。

また「天気が悪くてご飯があんまりおいしくないみたいなのが有名ですけど、ご飯も全然おいしかった」と報告。「イタリアンとかギリシャ料理とか、そういうお店が結構ちょこちょこあっておいしかったですよ」と伝えた。

ロンドンの規模感については「電車でずっとまわってたんですけど広くて、ロンドン。何日かいないとグルグル回れないなと思いました」と意外だった様子。「高かったです、すべてが。コーヒーとか飲むだけで1000円、2000円かかるような」と物価の印象も語った。

そして有名人と会えたのかと聞かれると、IMALUは「これ言っていいのかな…」とためらいつつ、「空港でくっきー！さんと会ったんですよ」と「野性爆弾」くっきー！に遭遇したことを明かすと、その意外な名前に一同は爆笑。「イギリスの空港で会ったんですよ、凄くないですか？ロケで来てました。会いました、有名人」といい、「お互いにビックリしました」と話した。