日本サッカー協会のロールモデルコーチに就任した元女子日本代表DFの近賀ゆかり氏（41）が20日、都内で報道陣の取材に応じ、「大事な役目。経験を伝えられたら」と抱負を語った。

日本協会のロールモデルコーチは内田篤人氏、中村憲剛氏、阿部勇樹氏に続く4人目で、女性では初めて。今年5月に現役を引退し、指導者としての第一歩を踏み出す。なでしこジャパンで師事した佐々木則夫女子委員長からの就任要請に「指導者の勉強をしたいし、現役を辞めてすぐというところで伝えられることもある。こんなにいい機会はない」と快諾。来月のU―16女子日本代表の国内活動から育成年代の強化や普及活動に携わる予定で「いいスタートを切れるようにしたい。選手たち以上に得るものをたくさん得て帰りたい」と語った。

現役時代はサイドバックとして活躍し、11年W杯ドイツ大会で日本の初優勝に貢献した。

「私は上手な選手ではなかった。どうやって特長を出していくかというところでやってきたので。そういった各選手の特長を早くつかんで“そこで勝負ができるんじゃないか”と伝えていきたい」。再びなでしこが世界の頂点に立つことを願い、次世代を育てていく。