8月19日夜に静岡市内の20代女性が住むアパートに放火しようとした疑いで、8月20日、大阪市に住む68歳の男が逮捕されました。

【写真を見る】「誰かが郵便ポストに火をつけた」20代女性が住むアパートに火をつけようとしたか 放火未遂容疑で大阪市の68歳男逮捕=静岡県警

現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは、大阪市東淀川区に住む自称会社員の男（68）です。

警察によりますと男は8月19日午後10時頃、静岡市駿河区内にある20代女性が住むアパートの1室に放火しようとした疑いが持たれています。

男は玄関のドアの郵便ボックスに火をつけたとみられています。被害者の女性は事件当時、友人と自宅にいて火に気付き、水で消火したということです。消火後に「誰かが郵便ポストに火をつけた」と警察に110番通報しました。

男と女性は知人関係でしたが最近トラブルになっていて、7月～8月にかけて、女性が警察に何度か相談をしていたということです。

男は事件後に静岡市葵区伝馬町にあるホテルに滞在していましたが、捜査によって男の関与の可能性が浮上し、8月20日午前10時頃に逮捕されました。

警察の調べに対し、男は「その通り」などと話し、容疑を認めているということです。

警察は、犯行の動機や2人の間のトラブルの内容などについて調べています。