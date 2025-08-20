ゴルフ場の予約・料金はまた別

NEXCO東日本関東支社とアコーディア・ゴルフは、2025年8月19日より「NEXCO東日本 ドラ割×アコーディア・ゴルフ 北関東3県周遊セットプラン」を発売します。

【2日間は乗り降り自由】これが北関東3県の周遊エリアです（画像）

このプランは、茨城県・栃木県・群馬県の北関東3県にあるアコーディア・ゴルフのゴルフ場（全30か所）の利用者を対象に、連続した2日間、ETCを利用した高速道路料金が割引されるものです。それぞれの県で設定された対象エリア内では、高速道路を自由に乗り降りすることができます。

料金は、茨城県のゴルフ場を利用する場合、普通車5000円、軽自動車等（二輪車を含む）4000円。栃木県のゴルフ場の場合は、普通車5300円、軽自動車等4200円。群馬県のゴルフ場の場合は、普通車5100円、軽自動車等4100円となっています。

利用にあたっては、「ドラ割」とゴルフ場の事前予約の両方を申し込む必要があります。高速道路料金とゴルフのプレー料金の支払いは別となります。

当日は、ゴルフ場の受付で申込完了メールに記載された「セットプランクーポン」画面を提示し、専用コードを入力して「使用済み」にする必要があります。処理を行わないままでは、高速道路料金が通常料金で請求されるため注意が必要です。

利用可能期間は2025年8月26日から2026年3月31日まで。ただし、シルバーウィークや年末年始、三連休など交通混雑期は対象外です。なお、混雑期の前日に利用を開始する場合は、1日間のみの利用となります。

さらに、「ACCORDIA GOLF ポイントカード」を持つ利用者がこのプランを利用してプレーすると、500ポイントが付与されます。