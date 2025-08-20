１２日、新疆ウイグル自治区阿拉爾（アラル）市に位置する「砂漠の門」風景区で観光客を乗せ、タクラマカン砂漠を歩くラクダ。（アラル＝新華社記者／劉佳蒞）

【新華社北京8月20日】中国オンライン旅行大手の同程旅行が18日に発表した2025年6月中間決算は、売上高が前年同期比11.5％増の90億5千万元（1元＝約21円）、調整後EBITDA（利払い・税引き・償却前利益）が35.2％増の23億4千万元だった。

売上高を事業別に見ると、宿泊予約は18.8％増の25億6千万元。交通チケット販売は11.6％増の38億8千万元。リゾート関連を含むその他事業（オンライン広告サービス、ホテルマネジメント）は24.1％増の13億6千万元となった。

同社の年間利用者数は6月末時点で7.2％増の19億9千万人に上り、年間課金利用者数は2億5200万人と過去最高を更新した。

馬和平（ば・わへい）最高経営責任者（CEO）は、1〜6月も大衆観光（マスツーリズム）市場の需要が拡大し、特に一線都市（北京、上海、広州、深圳）ではない都市の消費力向上により、質の高い発展に向けて確かな基盤が築かれたとし、「長期的に見て、大衆観光市場の先行きに期待を寄せており、今後も引き続きより良質で、スマート化された製品とサービスを開発し、より多くの普通の人々が旅行の夢をかなえることに手を貸していく」と語った。