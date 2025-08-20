女優の菅野美穂（47）と俳優の赤楚衛二（31）が8日に都内で行われた、ダブル主演のホラー映画「近畿地方のある場所について」（監督白石晃士）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席。菅野は48歳の誕生日を一足先に祝福され笑顔を見せた。

同作は動員75万人、興行収入10億円突破。先週からは韓国での上映も始まった。大ヒットを受け「うれしいですね」と笑顔。今後も台湾など、アジア各国で公開予定で「呪いが遠くまでいくと良いな」と願った。

恐怖感を体感できる同作。菅野がこの世で一番怖い物は「改めて幽霊ですね…。怖い場所と言っても良いかも！」と断言。実際に、地下につくられた特に古代ローマのキリスト教徒の地下墓地である“カタコンベ”を訪れた経験があるようで「本当に怖い！この世で一番怖い物は幽霊です！」と身震いしながら訴えた。

22日は菅野48歳の誕生日。作品にちなんだ“生首”が乗った誕生日ケーキが登場すると、「なんとユニークな」と笑いながらも感謝。写真撮影を促されると突然、ケーキが動き下の箱の中から本当の人間が現れる“ホラー祝福”を受け「ビックリした！」と大騒ぎ。驚きを「ヒーハー！」で表現した菅野は、“赤い女”とハイタッチするなどサプライズを堪能し「忘れられないお祝いになりました」と笑った。

WEBに投稿され大きな反響を呼んだ同名小説が原作。行方不明になったオカルト雑誌の編集者を捜す、編集部員・小沢(赤楚衛二)と記者の千紘(菅野美穂)が、近畿地方のある場所で思いも寄らぬ事態に見舞われるミステリー。