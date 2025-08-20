¡ÖÁÀ¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×»Ë¾å½é¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¶¦±é¤Ê¤é¤º¡¡µð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¡Ö¼¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í15-2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê19Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´Þ¤à¡¢5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤ÈÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿µð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¡£7²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç3ÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ò¥Ã¥ÈÃ£À®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤È¤Ê¤ê¡¢´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤È¥µ¥¤¥¯¥ë¶¦±é¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤¤¤±¤ÈÀèÇÚ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¼¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã£À®¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ãæ»³Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÝÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ»³ÎéÅÔ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤ËºÇ¸å¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢»×¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£