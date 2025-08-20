16:10 ラガルドECB総裁、世界経済フォーラム国際ビジネス評議会（IBCC）出席

16:15 訪日外客数（7月）

23:30 米週間石油在庫統計



21日

0:00 ウォラーFRB理事「ブロックチェーンシンポジウム2025」出席

2:00 米20年債入札（160億ドル）

3:00 米FOMC議事録（7月29日-30日開催分）

4:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しに関する討論会出席（質疑応答あり）

5:10 ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席



NATO軍事委員会会合、ウクライナ問題を協議

アフリカ開発会議（TICAD）（横浜、22日まで）



※予定は変更されることがあります。

