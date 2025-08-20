ユーロ売り・ポンド買い 英ＣＰＩが予想上回る、ユーロ圏はどうか＝ロンドン為替



英消費者物価指数の上振れを受けて、ポンド買い反応が広がっている。特に対ユーロでの上昇が目立っている。同時刻に発表されたドイツ生産者物価指数は予想を下回る結果となり、英国とは好対照となっていた。また、日本時間午後６時に発表されるユーロ圏消費者物価確報値は前年比＋２．０％で速報値から変わらずと予想されている。英消費者物価前年比の＋３．８％とは相当の開きがある点も指摘される。



EUR/GBP 0.8609 EUR/USD 1.1626 GBP/USD 1.3504

