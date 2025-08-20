テクニカルポイント　ＮＺドル/ドル、下降トレンドを形成、２００日線を試す

0.6039　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.6000　一目均衡表・雲（上限）
0.5986　エンベロープ1%上限（10日間）
0.5984　一目均衡表・雲（下限）
0.5950　100日移動平均
0.5940　一目均衡表・基準線
0.5940　21日移動平均
0.5927　10日移動平均
0.5909　一目均衡表・転換線
0.5868　エンベロープ1%下限（10日間）
0.5840　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.5833　200日移動平均
0.5828　現値

　ＮＺドル/ドルは、８月後半に入ってから下降トレンドを形成している。１０＋２１日線のデッドクロス、ＲＳＩ（１４日）の５０割れなどのシグナルが出ている。きょうは大き目な陰線となっており、２００日線の水準に到達している。ただ、ＲＳＩは３２．６と売られ過ぎ領域３０以下に近づいており、いったんスピード調整が入る可能性がありそうだ。