テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、下降トレンドを形成、２００日線を試す テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、下降トレンドを形成、２００日線を試す

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、下降トレンドを形成、２００日線を試す



0.6039 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.6000 一目均衡表・雲（上限）

0.5986 エンベロープ1%上限（10日間）

0.5984 一目均衡表・雲（下限）

0.5950 100日移動平均

0.5940 一目均衡表・基準線

0.5940 21日移動平均

0.5927 10日移動平均

0.5909 一目均衡表・転換線

0.5868 エンベロープ1%下限（10日間）

0.5840 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.5833 200日移動平均

0.5828 現値



ＮＺドル/ドルは、８月後半に入ってから下降トレンドを形成している。１０＋２１日線のデッドクロス、ＲＳＩ（１４日）の５０割れなどのシグナルが出ている。きょうは大き目な陰線となっており、２００日線の水準に到達している。ただ、ＲＳＩは３２．６と売られ過ぎ領域３０以下に近づいており、いったんスピード調整が入る可能性がありそうだ。

外部サイト