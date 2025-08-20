池田瑛紗（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/20】乃木坂46の池田瑛紗が19日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピースで美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】乃木坂メンバー、美脚のぞくミニワンピ姿

◆池田瑛紗、ミニワンピ×ロングブーツで美脚チラリ


池田はリスの絵文字を添え、過去にイチョウ並木を訪れた際の写真を公開。グレーのミニワンピースに黒いアウターとロングブーツを合わせた私服姿で、美しい脚をのぞかせている。

この投稿に、ファンからは「冬コーデも可愛い」「イチョウもてれぱんも綺麗」「彼女感すごい」「脚が綺麗！」「一緒にデートしたい」「秋が待ち遠しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

